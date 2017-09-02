山西省政府摘牌搬家 原址變博物館

山西省人民政府在9月1日摘牌遷址。(央視新聞)

據大陸央視新聞報導，具悠久歷史的大陸山西省政府在昨(1日)摘牌搬家，原建築計畫改成建成晉商博物館，為歷史留下一個見證！

山西省政府舊址建於北宋，一直是山西的政治中心。北宋大將潘美曾在此紮營做帥府，之後金、元、明、清均為山西決策者的府邸；辛亥革命後為閻錫山的督軍府、山西省政府、太原綏靖公署；抗戰初為第二戰區長官司令部。

太原淪陷後為日偽山西省行政公署所在地，日本投降後，再度為閻錫山府署。 1949年太原陷落，同年9月1日，中共的山西省人民政府在此成立，至今有68年的時間。

(中時電子報)