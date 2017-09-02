營所稅漲到20％！烤鴨名店被迫漲價

影音取自中天新聞

35年的烤鴨老店有口皆碑，每到周休假期，顧客總是絡繹不絕，不過儘管如此還是要漲價了，老闆宣布從9月開始，每隻580元的烤鴨將上漲到620元。

烤鴨名店撐不起，9月開始漲價 (圖／中天新聞)

不過儘管漲價，大部分民眾都能接受，畢竟9月開始，中油宣布桶裝瓦斯價格要調整，對於一個月要用上15桶的小吃攤來說，一年等於要多花6至7000元，再加上每個月5%營業稅，已經快吃不消，而綜合營業稅更是提高到20%。

物價已經漲一波，現在綜合營所稅又調高，各店家被迫漲聲響起，只能說最終成本還是回到消費者頭上。

(中天)