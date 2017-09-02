孔劉搶走手機代言 老蕭吃醋PO文
亞洲男神孔劉挾帶著超高人氣，帥氣作品一部接一部，以據說超過新台幣6千萬的價碼接下台灣手機品牌亞洲區的代言人，搶下歌手蕭敬騰的代言寶座，老蕭無奈在臉書PO文說以為廠商遺忘了自己，其實演藝圈當紅的男神、女神這麼多，知名品牌的代言人也是一個換過一個。
台灣手機品牌發表會檯上鎂光燈不斷，檯下孔太太尖叫聲不斷，不過卻有人吃醋了，歌手蕭敬騰和台灣手機品牌合作4年卻被換掉，只好在臉書po上與孔劉手機的合照討拍拍，許多網友也紛紛留言叫老蕭不要難過。
其實不只手機品牌，內衣業者也想換換新面孔，被網友封為「小郭雪芙」的林明禎擁有32E、22腰魔鬼身材，也以百萬價碼搶下曾之喬的內衣代言，青春、甜美又性感的形象也讓她格外受到矚目。男神、女神想要保住自己的代言地位，真的要有高人氣和吸睛功力，若不幸被換掉也只能看開一點了。
(中天)
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