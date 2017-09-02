虎尾中元武術節虎虎生風
虎尾「毛巾窩」聞名遐邇，「拳頭窩」雖較少人知，但也名符其實，鎮轄有近20個武館、 拳陣等組織，虎尾鎮公所結合中元祭舉辦武術節今日登場，齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等齊聚尬武，讓大家親炙傳統武術的力與美。
虎尾鎮長林文彬指出，俗諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」流傳已久，除顯示虎尾溪勢險惡外，另一說指虎尾民風剽悍，習武者眾，團結 保衛家園對抗外侮，而廟宇也都設武館，拳頭窩之稱因而早於毛巾窩 。
虎尾鎮街東西南北中五大普渡區已擺出祭祀陣丈，中元節當天將呈現「北基隆、南虎尾」的普渡盛況，武術活動率先磅礡登場，各大門派磨刀霍霍、大展身手。
保存較完整的宋江陣、鳳山館出示刀、槍、劍、棍、盾、矛等各式兵器，接著真槍實彈地比武拳路，少林槍、關刀、齊眉棍，人器合一，令人屏息；白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等，拳到風起，虎虎生風。
濁水溪藝術舞蹈團近年受邀到義大利等歐洲各國演出，除了舞蹈主軸外，最讓外國人嚮往的就是融入武術元素，舞者也是武者，或柔美曼妙，或剛強俠義，舞武並濟，完全不違和。
陳英鵬帶領的虎科大太極拳迥異於敏捷快速的傳統拳打腳踢，柔、緩是基調。崙背國小武術班與雲林縣鳳山館國武術藝文推廣協會創辦人周士翔的子弟兵也赤手空拳或耍槍弄刀、舞獅跳官，多元呈現武術樣貌，精彩迭起，掌聲如雷。
虎尾目前有下溪大庄詠春館、三塊厝勤習堂、墾地宋江陣、北溪武野館、中溪鳳山館、西安五間厝白鶴陣、安溪將軍班及國術館、下湳三合新吉興中則另有獅陣，虎尾二高師縱鶴拳、武學博士陳明崙猴鶴雙形拳等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。