虎尾中元武術節虎虎生風

虎尾中元祭武術節登場。(許素惠攝)

濁水溪藝術舞蹈團融入武術元素，讓舞碼剛柔並濟。(許素惠攝)

武者真槍實彈上陣，展現練家子的底蘊。(許素惠攝)

揮拳耍槍前，武者先展示各項兵器。(許素惠攝)

兵器套路對打人器合一，宛如武俠劇。(許素惠攝)

虎尾「毛巾窩」聞名遐邇，「拳頭窩」雖較少人知，但也名符其實，鎮轄有近20個武館、 拳陣等組織，虎尾鎮公所結合中元祭舉辦武術節今日登場，齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等齊聚尬武，讓大家親炙傳統武術的力與美。

虎尾鎮長林文彬指出，俗諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」流傳已久，除顯示虎尾溪勢險惡外，另一說指虎尾民風剽悍，習武者眾，團結 保衛家園對抗外侮，而廟宇也都設武館，拳頭窩之稱因而早於毛巾窩 。

虎尾鎮街東西南北中五大普渡區已擺出祭祀陣丈，中元節當天將呈現「北基隆、南虎尾」的普渡盛況，武術活動率先磅礡登場，各大門派磨刀霍霍、大展身手。

保存較完整的宋江陣、鳳山館出示刀、槍、劍、棍、盾、矛等各式兵器，接著真槍實彈地比武拳路，少林槍、關刀、齊眉棍，人器合一，令人屏息；白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等，拳到風起，虎虎生風。

濁水溪藝術舞蹈團近年受邀到義大利等歐洲各國演出，除了舞蹈主軸外，最讓外國人嚮往的就是融入武術元素，舞者也是武者，或柔美曼妙，或剛強俠義，舞武並濟，完全不違和。

陳英鵬帶領的虎科大太極拳迥異於敏捷快速的傳統拳打腳踢，柔、緩是基調。崙背國小武術班與雲林縣鳳山館國武術藝文推廣協會創辦人周士翔的子弟兵也赤手空拳或耍槍弄刀、舞獅跳官，多元呈現武術樣貌，精彩迭起，掌聲如雷。

虎尾目前有下溪大庄詠春館、三塊厝勤習堂、墾地宋江陣、北溪武野館、中溪鳳山館、西安五間厝白鶴陣、安溪將軍班及國術館、下湳三合新吉興中則另有獅陣，虎尾二高師縱鶴拳、武學博士陳明崙猴鶴雙形拳等。

(中時)