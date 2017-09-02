新光醫院25周年慶 五位前後衛生署、部長同台祝賀
新光醫院今天歡度25周年院慶，現場冠蓋雲集，包括副總統陳建仁、監察院長張博雅、衛福部長陳時中、新光醫院院長侯勝茂及慈濟大學教授葉金川難得同台，形成前、後任衛生署、部長「五福臨門」。陳副總統表示，感謝新光醫院照顧鄰近北市、新北市居民，同時肯定新光醫院遠赴帛琉共和國的國際醫療成就與外交貢獻。
新光醫院於1992年正式開幕啟用，迄今走國25個年頭，新光醫院董事長吳東進表示，在全體同仁胼手胝足的努力之下，新光醫院已成為民眾最受信賴的醫學中心，已服務門診病人3000萬人次，急診病人176萬人次，住院病人75萬人次，更接生了7萬6千位新光寶寶，約佔全國出生率1％，成績斐然。
陳時中部長指出，把長照做好，一直是政府努力目標，新光醫院的送餐及關懷獨居老人服務，即是長照的延伸，也體現長照以病人為中心的社區概念，現今以病人為中心的醫療還不夠，應要擴展為以病人為中心醫療的照護體系或是以庭為中心的全人照護，將相關能量串連成一個長照照護網，無疑新光醫院將擔任領頭羊的角色。
新光醫院院長侯勝茂表示，面臨高齡化社會到來，醫療就診的趨勢也有所改變，心臟科及骨科這些與高齡有關的重點科，病人的需求都在增加中。去年12月新光醫院成立週邊血管中心並建置先進設備，至今年7月底已完成1482例。展望未來，新光醫院將再做擴建，新的醫療大樓將佔地7500坪，預計耗資60億，預定規劃開刀房10間、以及270間單人房，以提供民眾最佳的醫療環境與服務。
(中時)
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