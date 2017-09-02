感念社工一路陪伴 李佳臻、劉士維立志考社工師幫助弱勢兒

從小學就受到家扶中心幫助的李佳臻（左起）、劉士維兩人，感受到社工從小到大一路陪伴的溫暖，兩人都考上社工系，立志要成為社工師幫助並陪伴弱勢兒童。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷（左二）每年都出席頒獎典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷（中）指出，家扶中心51年來持續在彰化關懷弱勢，募集社會資源扶助弱勢的兒童與青少年，呼籲各界一起響應，幫助弱勢家庭的孩子脫貧。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心今天頒發家扶獎學金，總計頒發近850萬元，給763名國小至研究所的家扶兒。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心2日上午在彰化市民生國小活動中心頒發獎助學金，從小學時就接受扶助的李佳臻和劉士維，感念有社工一路陪伴給予鼓勵和正能量，今年分別考上高雄醫大和嘉南藥理大學社工系，立志當社工師陪伴弱勢兒、回饋社會。

今年總計頒出近850萬元獎助學金、表揚763名國小至研究所的家扶兒，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、立委王惠美、黃秀芳等各級民代都到場觀禮並頒獎；活動也邀請前彰化地檢署食安英雄鄭智文律師演講，分享自身努力脫貧的奮鬥歷程。

家住芬園的李佳臻，父親罹癌往生後，她與妹妹兩人由母親擔任看護工獨力扶養，小二那年起接受扶助，個性害羞又內向，許多挫折與委屈累積在心中，因為社工長年陪伴，給予情感上的支持與鼓勵，讓她也想當一個溫暖有熱忱的人，幫助弱勢兒同，今年暑假從南投縣中興高中畢業後，已先到醫院實習體驗社工實務。

出身單親家庭的劉士維與父親相依為命，但爸爸身體不好無法工作，原本考上永靖高工室內設計科，為了減輕家中負擔，他重考上二林工商商業資訊科進修部，白天在芳苑工業區工廠上班，半工半讀還努力維持在全班前五名，靠著在校成績推甄上大學，立志考上社工師，幫助那些跟他依樣曾陷入不幸的孩子。

家扶中心主任王震光說，目前在縣總計有1712戶家庭、約3300名孩子接受家扶扶助，感謝各界響應「無窮世代」計畫，以口袋零錢，持續幫助經濟弱勢的孩子，藉由教育翻轉清貧。

(中時)