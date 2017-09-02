兩岸文創設計獎 東海大學鄭宇倫獲一等獎

東海大學美術系學生鄭宇倫，參加「海峽兩岸文創旅遊商品設計大賽」，獲得一等獎。（東海大學提供）

首屆「海峽兩岸文創旅遊商品設計大賽」日前落幕，東海大學美術系學生鄭宇倫，以藍蠟染製作出富含貴州風貌與苗族民俗特色的作品「蝶母之鄉」，奪下競賽一等獎，稱堪為台灣爭光。

競賽主軸是為推動大陸貴州的旅遊文創產業發展，比賽項目分成傳統工藝品展示、文創設計及「貴州民族文化探索行動」採風三大項，總計吸引貴州與台灣設計師共80人組隊，結果有57件個人作品、9件團體創作一較高下。

鄭宇倫說，因參加競賽，有機會進入苗寨采風，必須在短短數天內密集思考、創作，並將傳統工藝轉化為大眾能接受的旅遊文創商品，對她來說挑戰很大，幾經考量，製作出以貴州地貌「喀斯特地貌」為引的山水掛軸，以及以當地故事「蝴蝶媽媽」為主軸的傳統圖騰融入絲巾創作。

(中時)