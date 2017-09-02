中寮鄉龍眼文化季開幕 假日農夫市集人氣超夯
南投縣中寮鄉公所舉辦的「2017中寮鄉第15屆龍眼文化季」，今(2)日在中寮鄉龍眼林休閒農業區隆重登場，另龍眼林休閒農業區促進會舉辦的「假日農夫市集」也同步在爽文國小旁揭幕，將由2日起至24日，每周六、日舉行，因開幕日為周休假日，吸引滿場人潮，場面熱鬧。
每年的中元節前後，是龍眼的盛產季，中寮鄉又是中部地區以產龍眼最負盛名鄉鎮，尤其該鄉鄉民遵循古法，搭建龍眼灶，用炭火烘焙龍眼，讓該鄉龍眼成為有別於一般機器烘焙的龍眼乾，不但香氣特殊，吃起來更香甜可口，Q嫩Q嫩的，因而龍眼及龍眠乾成為中寮深具特色農產品。
中寮鄉公所為讓更多民眾瞭解中寮龍眼的優良品質，特別籌備龍眼文化季，除感謝上天賜與，讓農民有優質農產品收穫，並也延續傳統先人的龍眼烘焙技術，將產業的文化及精神，薪火相傳給下一代；該活動也成中寮最具特色的農產文化季。
今年龍眼文化季由縣府農業處長陳瑞慶、中寮鄉長張永輝率地方各界共同舉行傳統起灶儀式，場面隆重，活動現場也邀集農會及在地農民舉行農特產品展售會，並提供遊客品嚐該鄉優質農產品，包括桂圓酥、蜜茶、藥用植物、青草藥包、青草膏、鳳梨醬、柚子、龍眼、鳳梨、香蕉、老菜脯、薑黃及在地農特產等，吸引民眾熱烈參與。
(中時)
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