台中新烏日站 3歲童跌落月台間隙擦傷

（16：58更新）住在彰化的葉姓男童，2日上午與母親從員林搭火車到台鐵台中新烏日站，下車時疑因不慎踩空，竟跌落月台間隙、掉到鐵道上，經台鐵人員合力將他救出，發現男童身上有多處擦傷，送醫治療。

台鐵調查，新烏日站的月台與列車車廂階梯，高低差近20公分，可能因此導致意外發生，未來將增高月台高度、與車廂階梯平行，避免意外再發生。

(中時)