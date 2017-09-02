超夯《金星秀》驚傳停播！她怒揭主因「小人妒忌」
由變性主持人金星主持的《金星秀》，犀利又毒舌的節目風格深受大陸觀眾喜愛，霍建華、趙麗穎、林依晨等不少大咖都曾上過這個節目。然而金星近日就突然宣布節目停播，今(2日)更爆出停播主因竟是受到「小人妒忌」。
金星先在8月30號於微博宣布節目停播，「親愛的觀眾朋友們：謝謝你們一直以來對@金星秀 的支援和愛護，我們後會有期！」禁不住網友好奇追問原因，再度發文爆料停播主因，「就是因為節目做的好，收視率又居高，就遭到小人的嫉妒！自己沒本事吧就寫信給領導，領導為了自保就先把節目撤掉；到頭來觀眾沒了節目看，眼看著『番茄』爛掉！」
不過有陸媒詢問東方衛視負責人，對方就回應「《金星秀》只是版面調整」。
(中時電子報)
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