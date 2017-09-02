全國技能競賽 台中家商吳佳錡奪銀

台中家商流行服飾科學生吳佳錡(左二)參加全國技能競賽國服組比賽，奪下銀牌。(林欣儀攝)

台中家商流行服飾科學生吳佳錡參加全國技能競賽，在國服組項目中擊敗來自各地的好手，奪下銀牌。她表示，中區分區賽時僅獲得佳作，但心想「挫折是努力的動力」，更認真克服瓶頸、重複練習，才能得到好成績。

指導老師劉素哲說，吳佳錡在練習過程中遭遇許多技術性瓶頸，但每次只要提出改進的地方，她總會立即表示「要再練習一次」，直到滿意為止，也因為一次又一次練習、檢討與改進，讓她能掌握製作與縫合技巧，最終奪下好成績。

台中家商校長林怡慧表示，技藝競賽的參與是人生夢想的開始，學生在全心投入的過程，找到了自己的興趣及未來發展方向，值得肯定。

(中時)