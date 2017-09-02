北韓問題怎麼解決？ 普丁建議以對話替代施壓手段
金磚峰會舉行前夕，俄羅斯總統普丁在金磚國家主要媒體上發表文章，對朝鮮半島局勢發表高見。
普丁表示，目前鮮半島局勢急劇惡化，瀕臨大規模衝突的邊緣，該地區問題需要通過不設先決條件的對話來解決。普丁說：「俄羅斯認為，靠通過對平壤施壓就可以停止朝鮮的核導計劃是錯誤和沒有前途的。不是通過制裁和施壓，而是要藉助於對話來解決問題」。
普丁進一步指出，俄中都主張逐步降低朝鮮半島緊張局勢和在朝鮮半島建立穩固的和平穩定機制。俄中制定的調解朝鮮半島局勢的「路線圖」才是推動半島實現和平穩定的有效途徑。各方應開始談判，確定相互關係的共同原則，包括不使用武力及努力實現朝鮮半島無核化計劃。俄羅斯建議制定「路線圖」，以逐步恢復信任，並為恢復六方會談創造條件。
同一天，俄羅斯外長拉夫羅夫在與莫斯科國際關係學院也表示，莫斯科將努力恢復有關朝鮮半島局勢的談判。如果美國願意讓所有人冷靜下來，坐在談判桌旁開始談話的話，「我們很贊成」。
(中時)
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