世大運舉起台灣 郭婞淳將到富邦開球

奪下世大運舉重金牌的郭婞淳，將在7日於澄清湖棒球場為富邦悍將開球。(富邦提供)

日前於2017台北世大運女子58公斤級舉重賽事中，為台灣奪下舉重首金的郭婞淳，富邦悍將棒球隊特地在世大運結束後，邀請郭婞淳於7日至高雄澄清湖球場擔任開球嘉賓，也歡迎球迷朋友一同進場力挺富邦悍將，並一睹金牌國手風采。

目前就讀於輔仁大學四年級的郭婞淳，從國中開始改練舉重，並在台東體中二年級時遇到恩師林敬能教練，成績因而蒸蒸日上，屢屢在國際大賽創下佳績。在本屆世大運女子58公斤級賽事，郭婞淳以抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤，打破三項大會紀錄勇奪金牌，挺舉部份更是一舉刷新世界紀錄。

這次富邦悍將特地在世大運後，邀請金牌國手郭婞淳到澄清湖主場賽事開球，並請陣中同樣出身台東，同為阿美族原住民，一樣畢業於東體的學長增菘瑋，將於賽前指導學妹郭婞淳開球，並在開球儀式中接捕，增菘瑋表示：「去年回東體曾看到郭婞淳在自主訓練，覺得她非常認真，能和這麼優秀的學妹一起進行開球儀式，真的非常開心。」

郭婞淳這次蒞臨富邦主場，也要將她勇敢築夢、永不放棄的運動精神，透過開球儀式鼓舞全力爭取下半季季冠軍的悍將們，以及所有需要「正向的力量」的球迷朋友。未來郭婞淳也會繼續努力，朝著奧運金牌的目標和夢想邁進。

(中時電子報)