世大運舉起台灣 郭婞淳將到富邦開球
日前於2017台北世大運女子58公斤級舉重賽事中，為台灣奪下舉重首金的郭婞淳，富邦悍將棒球隊特地在世大運結束後，邀請郭婞淳於7日至高雄澄清湖球場擔任開球嘉賓，也歡迎球迷朋友一同進場力挺富邦悍將，並一睹金牌國手風采。
目前就讀於輔仁大學四年級的郭婞淳，從國中開始改練舉重，並在台東體中二年級時遇到恩師林敬能教練，成績因而蒸蒸日上，屢屢在國際大賽創下佳績。在本屆世大運女子58公斤級賽事，郭婞淳以抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤，打破三項大會紀錄勇奪金牌，挺舉部份更是一舉刷新世界紀錄。
這次富邦悍將特地在世大運後，邀請金牌國手郭婞淳到澄清湖主場賽事開球，並請陣中同樣出身台東，同為阿美族原住民，一樣畢業於東體的學長增菘瑋，將於賽前指導學妹郭婞淳開球，並在開球儀式中接捕，增菘瑋表示：「去年回東體曾看到郭婞淳在自主訓練，覺得她非常認真，能和這麼優秀的學妹一起進行開球儀式，真的非常開心。」
郭婞淳這次蒞臨富邦主場，也要將她勇敢築夢、永不放棄的運動精神，透過開球儀式鼓舞全力爭取下半季季冠軍的悍將們，以及所有需要「正向的力量」的球迷朋友。未來郭婞淳也會繼續努力，朝著奧運金牌的目標和夢想邁進。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。