直播好好玩 銀髮不嫌晚

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心辦理「打造網路直播行銷術」課程，分署秘書陳怡雯(一排右三黑洋裝者)、銀髮中心主任劉岳屏(二排右四)一起參與這場由行銷公司總經理蔡翼帆(二排右三)指導的課程，現場開直播展現青銀共融、世代互助新媒體運用現況，現場氣氛熱絡溫馨。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心辦理「打造網路直播行銷術」課程，在青年、銀髮共同直播、互動教學中，讓青銀創業者都能吸取精華，打造出自己的行銷新年代。

為協助創業初期的銀髮族和青年們縮短創業過程的摸索期，並開啟青銀共融、世代互助契機，勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心邀請行銷公司總經理蔡翼帆以「掌握自媒體行銷時代」為主軸，串連3場次專題式課程，涵蓋「創業入門必修課-行銷計畫書製作」、「自媒體行銷時代來臨-輕鬆使用LINE@」及「打造網路直播行銷術-搶搭網路直播熱潮」，透過一系列專業課程的傳授與交流，讓青銀互助、彼此創意激發，今日在課程上更開網路實境直播，直接讓參與的青銀創業者介紹產品，各自網頁分享吸引近百人參與，氣氛熱絡溫馨。

參與課程的李大姐說，銀髮創業族有扎實的好功夫但卻不懂新媒體的運用，所以常在銷售路上遇瓶頸，透過銀髮中心的課程累積經驗及行銷實力很受用，更在年輕人的協助下，感覺是一個青銀合作的TEAM一起努力，相信未來能開出更好的行銷業績。

目前經營舞蹈工作室的創業青年許先生說，和銀髮族一起上課可感受到銀髮創業者的衝勁不輸年輕人，雖然年輕人常玩直播，但總流於分享現況而未結合商業行為，上了這樣的課程，會觸發新的行銷想法，也很開心能幫助銀髮長輩認識新媒體。

南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，行銷世界進入直播實況的盛行時代，「自媒體」上的鎂光燈比傳統媒體更迅速、更亮眼，中心邀請青年和銀髮族一起參與直播課程，透過青銀共融、彼此優勢相輔的機會，開創出世代互助新合作模式，也讓銀髮一族在這「人人有心，皆可行銷」的年代不缺席，用自媒體模式開創新的創業契機。她強調，南區銀髮人才資源中心是以「3C」(Chance、Choice、Change)為核心目標，希望銀髮族一起面對「機會」，在觀念、行動上做出「改變」，為職涯做出最佳「選擇」，未來也將會陸續舉辦相關課程，歡迎銀髮長輩多加參與，可逕洽勞動部南區銀髮人才資源中心07-2222778。

(中時)