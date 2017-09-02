黃秀霜之友會 辦艾草平安皂DIY
爭取國民黨提名參選台南市長的黃秀霜，今天下午在黃秀霜之友會辦公室舉辦《台南值得更好》系列活動：用「艾」打「皂」幸福台南—艾草平安皂DIY，吸引60餘位民眾參與，現場熱鬧滾滾。天然艾草粉及精油手作平安皂，滿室芬芳，獲得熱烈迴響。
此次活動的材料，全都使用天然無毒的艾草粉及精油，由林秀錚老師說明應備各項用品及各種材料的比例、實作步驟與注意事項等，希望藉此推廣健康自然的生活知識，並提倡動手製作健康用品的生活方式。
參與的民眾表示，學習自製這種溫和天然沒化學成分殘留的手工皂，不但樂趣多，還能依照自己的膚質狀況添加自己喜歡精油香味，具有高滋潤度且溫和不刺激，清潔效果一級棒，且能量身定做私房皂，真的收獲很多，日後也能自己在家動手作，並分送親朋好友分享，非常有成就感。
前國立台南大學校長、台南市黃秀霜之友會創辦人黃秀霜表示，香皂自己做，除了享受DIY的樂趣外，也能為家庭及個人帶來和諧的氣氛，更能提升生活的藝術，值得大家共同來學習與推廣。
黃秀霜說，艾草有趨吉避邪之效，除參加人員都可以獲得艾草平安皂1塊外，也將分贈給相關弱勢團體，藉此天然的艾草精油皂送給大家健康、美麗、平安、幸福，打造愛與關懷的大台南。
(中時)
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