YS「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」今展現成果

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心今舉辦「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」成果展，分署長程泰運(一排右五)親自主持並鼓勵通過考驗的鋼鐵青年們，積極往自己人生夢想藍圖邁進。（吳江泉攝）

42名通過勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」的鋼鐵人們今（2）日齊聚YS展現體驗成果，異口同聲吶喊出「前進吧!我不怕」強調自己已是具萬全準備的職場鋼鐵人。勞動部高屏澎東分署程泰運分署長為鋼鐵人們賀采的同時，也肯定這項體驗計畫4年來協助鋼鐵人接軌職場，他鼓勵青年朋友多運用YS的資源，大膽探索、審慎思考、勇敢選擇，積極往自己人生夢想藍圖邁進。

YS今年暑期推出的「鋼鐵人4.0」職場體驗計畫，以「前進吧!我不怕」為核心價值，透過「學校沒教的技巧」、「求職該懂得訣竅」、「職場該會的技巧」3大主軸，針對在學生、畢業生、轉職青年3種不同身分的青年，分級設計培訓課程，先理論再實作，激發創意點燃學習熱情，鼓勵青年跨出舒適圈，並在來自企業界講師精闢教學內容中，接軌實務課程、縮短學用落差，增加實務能力。

今天這場鋼鐵人成果展延續世大運呈現青年活力的氛圍，每位青年們都是主角，換上體驗單位制服並親手製作道具，陸續呼喊著「我體驗的不只是職場，體驗的是生命中的無限可能！」「我體驗的是自我挑戰的歷程」、「我體驗的是追求夢想、對未來的展望」…每一位通過職場試煉的鋼鐵人，以有如參加世大運選手入場方式，搖旗吶喊著自己的體驗感想；也在鋼鐵人2.0及3.0學長姐從鋼鐵試煉跑道上傳遞出聖火，延續著這份鋼鐵人的「堅毅」為進入職場展現出十足信心。

勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，今年共計21家知名企業情義相挺提供體驗職缺，有42位在120小時培訓期間表現優異的青年到企業通過實際體驗成為名副其實的鋼鐵人，而這項體驗計畫今年邁入第4年，4年來共招募了516名青年參與計畫，篩選過後進入企業體驗者有149名，在企業參與度與體驗職缺數例年都持續成長，也顯示出這項計畫在企業與青年兩端都極獲肯定，未來這樣計畫也將持續進行，希望青年朋友多運用YS平台的資源，也積極參與這項濃縮式的體驗實習計畫，在短時間內發現自己的潛能、給自己不受限的職涯遠景。

(中時)