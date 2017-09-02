福音！台大研究證實　食物中茄紅素可改善攝護腺肥大

研究團隊之一的台大醫院泌尿部主治醫師、台灣男性學醫學會理事長張宏江（左）。（倪浩倫攝）

男性奮鬥一輩子，事業好不容易在50歲左右拚上高峰，此時卻得面臨新的敵人「攝護腺肥大」，每幾分鐘就想跑廁所，半夜更常因此睡不好，生活品質大受影響。台大醫院日前完成一項人體臨床試驗，證實食物中「茄紅素」確實有助改善攝護腺肥大；營養師指出，茄紅素可從大小番茄、紅椒、胡蘿蔔等紅色蔬果中攝取。

該項由台大醫院負責進行的台、美跨國臨床試驗，從第二期到第三期，共花了5年時間，收案超過4000名40歲以上、 因攝護腺肥大而有排尿問題的男性，每日服用一定劑量的茄紅素；4~12周後，服用茄紅素的受試者，相較吃安慰劑的受試者，排尿功能的平均改善幅度達32％，達到顯著改善的程度。

團隊之一的台大醫院泌尿部主治醫師、台灣男性學醫學會理事長張宏江說，攝護腺肥大的成因，有一大因素是個人體質，所以家中長輩若有攝護腺肥大，自己便要特別注意，只是仍可透過少吃動物性脂肪、控制BMI不超標、多運動、多吃含茄紅素的食物，來達到改善或預防攝護腺肥大的效果。

張宏江解釋，動物性脂肪會刺激組織增生，進而讓攝護腺加速肥大，而研究顯示，茄紅素除具有抗氧化功能，還能減少攝護腺的增生，以及減緩膀胱機能的退化。

董氏食品營養中心主任許惠玉說，根據研究，茄紅素確實具有預防多種癌症、以及攝護腺肥大的效果，主因之一仍是其具有高度抗氧化功能，紅色的蔬果中大多含有茄紅素，包括大小番茄、紅椒、胡蘿蔔、南瓜、西瓜、葡萄柚、木瓜、紅心芭樂等。

許惠玉補充，茄紅素屬於脂溶性，但並非一定要「加油去烹調」，她以沙拉為例，就算沒有淋醬，只要搭配一些堅果，在胃中，堅果的油脂便可幫助人體吸收茄紅素；她進一步強調，雖然食物煮熟後，其茄紅素較易被人體吸收，但由於煮熟後，容易破壞食物內同樣有益於攝護腺的維他命，所以民眾不用過度在意「煮不煮熟」。

(中時)