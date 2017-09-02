匈牙利造牆擋難民 歐盟不願幫忙出錢

近年中東與非洲戰亂不斷，大批難民逃往歐盟，結果歐洲國家大量接受之後，還是有源源不絕的新難民進入，歐洲各國逐漸無法承受，開始用各種方式限制難民進入，匈牙利地理位置上是歐盟外圍的國家，不少難民先進入匈牙利後，再輾轉前往其他歐盟國家，匈牙利決定蓋圍牆阻擋，但是雖然其他歐盟國家也可以享有不被難民進入的好處，歐盟卻不願出錢，要匈牙利自行買單。

德國之聲報導9月1日稱，兩年前，正值歐洲難民危機的高鋒期，匈牙利開始在部分邊境上修建鐵絲網，以阻止更多難民湧入歐盟。現在，總理奧爾班要求歐盟出資承擔一半的造牆費用，而歐盟總部布魯塞爾方面則回應說：歐盟不會為邊境的鐵絲網出錢。

歐盟委員會的一名發言人週五作出了這一表態。不過，他同時也稱，布魯塞爾方面正在考慮是否為邊境管理事務提供援助，「我們會為邊境監控、邊檢站的設備出資，但是不會為鐵絲網出錢」。

匈牙利總理奧爾班(Viktor Orban)此前致信歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)，指出匈牙利在2015年、2016年沿著歐盟外部邊界修建的鐵絲網總共耗費了8.832億歐元，其中也包括了3000名邊防人員的培訓以及運行費用。奧爾班要求歐盟委員會承擔一半費用，並稱「毫不誇張地說，匈牙利正在保護整個歐洲免受非法難民的侵襲」。

歐盟委員會則反駁稱，在難民危機中，歐盟各國的團結並不是單向的。發言人指出：成員國不能在要求資助邊境防護的同時，還拒絕接收湧入歐洲的難民。

2015年，難民危機最高峰來臨時，超過40萬難民從匈牙利進入歐盟。匈牙利政府旋即在塞爾維亞邊界修建鐵絲網，隨後還把圍欄延伸到了克羅地亞邊境,圍欄總長度約175公里。這一舉動直接改變了難民湧向歐洲的路線。

近年來，匈牙利始終拒絕在歐盟統一分配框架下接收難民。匈牙利還和斯洛伐克一道向歐洲法院提起訴訟，反對歐盟難民分配機制。歐洲法院將在下周對此案作出判決。

對於匈牙利政府而言，邊境鐵絲網是其難民政策的一大象徵。奧爾班內閣正憑藉嚇阻難民的政策來鞏固其執政地位。在鐵絲網修建之後，少量依然進入匈牙利的難民，必須在登記申請避難期間停留在邊界附近的過境區內。觀察人士指出，過境區內的環境和監獄類似。

(中時)