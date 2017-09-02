秘密幫愛女轉校 劉愷威帶孩子上學楊冪未現身

劉愷威昨親自送愛女上學。（圖／取自《on.cc東網》）

劉愷威、楊冪3年前結婚。（圖／中時資料照片）

明星夫妻楊冪、劉愷威3年前奉女完婚，近年來兩人婚姻雖頻被唱衰，但夫妻倆總以行動化解危機，昨9月1日為許多學校的開學日，港媒目擊劉愷威夫妻為防狗仔，低調替愛女「小糯米」轉學，劉愷威昨一早就親自帶愛女上學認識環境，展現滿滿父愛，而人在大陸拍戲的楊冪則沒現身。

據《on.cc東網》報導，昨上午約7點多，劉愷威與母親開車送小糯米前往香港港島區一間國際學校上課，抵達後劉愷威下車到後座抱愛女走進學校，穿著黃色短袖上衣的小糯米安靜地趴在爸爸肩膀上，看起來十分乖巧，約3、4個小時後，劉愷威又現身將放學的小糯米接走。

對此，劉愷威表示，小糯米還滿適應新學校環境，看到很多小朋友與玩具十分開心，其實她開學已經一星期了，早就適應不少，再問楊冪之後會不會接手送女兒上學？劉愷威說：「媽媽要工作，但也很常送糯米上學，一有空閒時間就送」。

(中時電子報)