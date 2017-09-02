防治綠癌蔓延 農業局號召民眾當小花終結者
外來入侵植物小花蔓澤蘭，因生長快速，繁殖力驚人，平均一天就能生長25公分，致使植物無法行光合作用而枯萎，又有「綠癌」惡名，響應小花蔓澤蘭全國防治日，新北農業局培訓民眾成為小花終結者，參與清除計畫，並再製成環保酵素，共同維護生態環境。
小花蔓澤蘭被國際自然保護聯盟列為世界百大外來入侵種，9月第一個星期六為全國防治日，目前新北市已清除23公頃，今再號召百位民眾，前往土城彈藥庫一處荒地進行清除，農業局長李玟、土城區長楊志宏也挽起袖子加入清潔行列，共清出逾10包殘株，成果豐碩。
農業局表示，民眾都能是「公民科學家」，透過觀察、蒐集與上網通報小花蔓澤蘭分佈資料，參與者會培訓為小花終結者，同時參與清除計畫，後續還能將殘株製成環保酵素，作為居家清潔、除臭及堆肥之用，環保又省錢！
農業局呼籲，民眾若發現小花蔓澤蘭時，可上網填寫危害調查紀錄表，或加入小花終結者計畫，避免危害蔓延。
(中時)
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