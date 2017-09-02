最佳中秋禮 憨兒賣手工皂籌購車經費
雲林縣土庫華聖啟能中心交通車11年來跑了35多萬公里，老舊頻故障，導致學員常常 「顧路」，由於募款不順，孩子靠自己作手工皂義賣籌款，配合中秋節推出「平安團圓皂」禮盒，送禮兼作公益，一舉兩得。
主任劉振旺指出，該中心交通車日跑百餘公里，使用頻率高，11年車齡里程數高達35萬多公里，引擎損壞嚴重，經常拋錨讓孩子下車「顧路」，去年底發起愛的小豬募車捐款活動，效果不佳，距目標144萬元仍差一大段。
募款不順，孩子只能自立自強，自己製作手工平安皂，希望義賣籌足購車經費。虎尾中央扶輪社長邱慧鳳率20多社友來送愛，為孩子加油打氣，捐助2萬9999元意寓愛要久久久久。社友們並和孩子一起動手DIY手工皂，不少人再掏腰包義購，希望早日完成孩子的心願。
劉振旺表示，該中心「史羅亞皂坊」本月下旬將成立，推出平安團圓皂中秋禮盒義賣，除了募資購車外，部分善款用於皂坊建置，提供及指導學員作手工皂技能和工作，祈禱透過天主祝福的皂，讓每位使用者平安、喜樂。
劉振旺說，該中心是雲林縣內唯一合法身心障安置機構，囿於交通車老舊，只能服務山區及平原鄉鎮家庭，麥寮、口湖許多家長殷盼擴及沿海地區，若能順利募得款項汰舊換新，就能擴大服務區域 。
有意捐款者或義購手工皂者，請電洽(05)6622136，或匯款到彰 化銀行009帳號9523-86-020349-00，指定專款專用。
(中時)
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