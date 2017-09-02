警方濫權惹議 猶他女護拒為昏迷傷者抽血被當場逮捕

猶他州鹽湖城女護士沃貝絲拒絕警員要求，為交通意外後昏迷傷者抽血，遭警方上銬逮捕，整個過程被拍下。沃貝絲開記者會哭訴，市長及警察局長公開道歉，警方展開內部調查

事情發生在7月26日，鹽湖城大學醫院的護士沃貝絲被警方要求向車禍受傷昏迷的貨車司機抽血。沃貝絲解釋說，經傷者同意或傷者被捕的情況下，才能向警員提供傷者的血液樣本，否則警方需要出示搜查令。但警員一直堅持要她幫患者抽血，然後與沃貝絲發生拉扯，並將她上銬拘捕，約20分鐘後才將她釋放。

事後沃貝絲召開記者會，稱自己只是盡護士職責，而且血液屬於個人資產。警察局長及市長看過相關影片後，都已向沃貝絲道歉。

(中時)