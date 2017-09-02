又兩位德國人在土耳其被抓 疑因政治因素

自從2016年土耳其發生一場沒有成功的政變後，該國政府在境內展開肅清，已有上萬人被捕。甚至外國人也不能倖免，越來越多的德國人在土耳其被捕，還包括普通遊客。德國總理梅克爾暗示要再次收緊土耳其政策。

德國之聲9月2日報導指出，又有兩名德國人在土耳其被捕後，德土關係進一步惡化。這兩名擁有德國護照、可能是土耳其裔的遊客在土耳其旅遊勝地安塔利亞（Antalya）的機場被捕。被捕原因尚無從而知。根據初步消息，德國外交部認為，這兩人和過去幾個月在土耳其被拘的德國人一樣，可能都是出於政治原因被捕。

梅克爾週五（9月1日）就此表示，大多數這樣的逮捕行動都無據可依。她指出，德國政府已經改變了對土耳其的政策，「鑒於最新的事件，我們可能必須要再考慮（做出進一步的改變）。」她還強調：「這種情況下，我決不會再繼續和他們商討擴大關稅聯盟的問題。」

社民黨聯邦總理候選人舒爾茨（Martin Schulz）建議提升對土耳其的旅行警告。旅遊業對土耳其經濟而言至關重要。基社盟主席澤霍費爾（Horst Seehofer）要求向土耳其釋放明顯信號。綠黨主席厄茲德米爾（Cem Özdemir）直接批評稱，土耳其總統埃爾多安是綁架者。

根據外交部的資訊，目前共55名德國人在土耳其遭到關押，其中有12人因為政治原因被關押。他們中大多數人都被土方指支持恐怖主義。在被土耳其關押的德國人中最有名的是德國《世界報》記者于傑爾（Deniz Yücel）。9月1日，於切爾已經在土耳其被司法拘留200天，梅克爾就此強調：「這完全有悖我們的法治原則」。

(中時)