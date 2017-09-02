越獄成功？19世紀 「美國開膛手」賀姆斯結局恐翻盤

人稱「美國開膛手」、19世紀殺害許多女性的連續殺人魔賀姆斯。（圖/維基百科）

據美國哥倫比亞廣播電視台（CBS）報導，美國費城（Philadelphia）法院於日前批准，對於境內疑似為19世紀最惡名昭彰的連環殺手- 哈里·霍華德·賀姆斯（H.H. Holmes），又稱「美國開膛手」（American Ripper）或H·H·賀姆斯（H. H. Holmes）的墓穴，進行開棺驗屍的動作。經過多次實驗，已於今日證實該墳墓和遺體，就是百年前在芝加哥以旅館作為掩護，藉此誘殺近200名金髮女性的賀姆斯本人，也等於證實過去有關他逃獄的傳聞屬實。賓州大學人類學家莎曼沙科克（Samantha Cox）表示，「雖然賀姆斯的身體與衣服保存完整，但由於時間已久，無法取得其基因，我們最終是用他的牙齒，來證實他的身份。」

出生於1861年，家住新罕布夏州（New Hampshire）的賀姆斯，生長於一個農民家庭，他擁有4個兄弟姊妹，心理學家從後來留下的紀錄，研判賀姆斯從小表現出的虐待動物行為，和長年遭父親毒打的壓力，認為他符合現代對誘發連續殺手的心理素質。高中畢業後，進入密西根大學藥學系就讀，畢業後曾短暫在醫院和實驗室工作，後於1893年芝加哥世界博覽會（World's Columbian Exposition），開設一間名為「博覽會」的旅館，其低廉的房租吸引了許多年輕女性入住，也開始了他殺手的生涯。

賀姆斯在芝加哥興建的旅館，被稱為他的殺戮城堡。（圖/維基百科）

當年地方報紙對殺人魔賀姆斯的全版面報導。（圖/維基百科）

根據警方的資料顯示，賀姆斯的首名受害者就是他的情人朱莉亞（Julia Smythe），一名為就近工作而搬入旅館的人妻，從她開始，陸續有多名女性入住後消失。賀姆斯利用他賣假藥賺取的大筆資金，打造一座3層樓、擁有極複雜的走道和房間的「城堡」，一般人進入屋內必定會迷失方向，只有賀姆斯一人知道建築的完整構造。旅館開幕後，招募了許多女性工作人員，但很奇怪的是，賀姆斯要求這些應聘的女性，同意將工作人身保險的受益人登記為他本人。事後證實，這群女性幾乎都成為他手下的亡魂。

No, Chicago serial killer H.H. Holmes didn't get away with murder, tests after exhumation confirm https://t.co/eahCM8lIJJ pic.twitter.com/f7XyACV1OH — Chicago Tribune (@chicagotribune) 2017年9月1日

1895年美國當地報紙刊登的賀姆斯照片。（圖/維基百科）

利用拐騙、利誘、脅迫的手段，讓愈來愈多女性入住旅館或成為他的枕邊人，當利用完畢後，賀姆斯即會使用「城堡」內的金庫、內部通道、地下室和密封的木箱，殺害這些女性。更慘忍的事情是，他不僅因此獲得保險金賠償，還利用這些受害人的遺體，將骨架、器官等賣給週邊醫學院或黑市二次牟利。由於數量愈來愈多，讓保險公司起了疑心，曾向警方施壓對他調查。

最終在博覽會結束後，賀姆斯離開芝加哥，在1894年底遭逮捕、隔年10月遭以殺人罪判處死刑，在警方的搜索下，能確認的受害者約在20至100人之間，若將此時期同區內失蹤人口算入，恐怕超過200人之多。賀姆斯最後在1896年5月7日，於費城被處以絞刑處死，讓這名惡名昭彰的連環殺手終於伏法。而他的故事也被著名小說家艾瑞克．拉森（Erik Larson），於2003年改編成小說《白城魔鬼：奇蹟與謀殺交織的博覽會》（The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America）。

(中時電子報)