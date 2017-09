越獄成功？19世紀 「美國開膛手」賀姆斯結局恐翻盤

人稱「美國開膛手」、19世紀殺害許多女性的連續殺人魔賀姆斯。(圖/維基百科)

據美國哥倫比亞廣播電視台(CBS)報導,美國費城(Philadelphia)法院於日前批准,對於境內疑似為19世紀最惡名昭彰的連環殺手- 哈里·霍華德·賀姆斯(H.H. Holmes),又稱「美國開膛手」(American Ripper)或H·H·賀姆斯(H. H. Holmes)的墓穴,進行開棺驗屍的動作。經過多次實驗,已於今日證實該墳墓和遺體,就是百年前在芝加哥以旅館作為掩護,藉此誘殺近200名金髮女性的賀姆斯本人,也等於證實過去有關他逃獄的傳聞屬實。賓州大學人類學家莎曼沙科克(Samantha Cox)表示,「雖然賀姆斯的身體與衣服保存完整,但由於時間已久,無法取得其基因,我們最終是用他的牙齒,來證實他的身份。」

出生於1861年,家住新罕布夏州(New Hampshire)的賀姆斯,生長於一個農民家庭,他擁有4個兄弟姊妹,心理學家從後來留下的紀錄,研判賀姆斯從小表現出的虐待動物行為,和長年遭父親毒打的壓力,認為他符合現代對誘發連續殺手的心理素質。高中畢業後,進入密西根大學藥學系就讀,畢業後曾短暫在醫院和實驗室工作,後於1893年芝加哥世界博覽會(World's Columbian Exposition),開設一間名為「博覽會」的旅館,其低廉的房租吸引了許多年輕女性入住,也開始了他殺手的生涯。

賀姆斯在芝加哥興建的旅館,被稱為他的殺戮城堡。(圖/維基百科)

當年地方報紙對殺人魔賀姆斯的全版面報導。(圖/維基百科)

根據警方的資料顯示,賀姆斯的首名受害者就是他的情人朱莉亞(Julia Smythe),一名為就近工作而搬入旅館的人妻,從她開始,陸續有多名女性入住後消失。賀姆斯利用他賣假藥賺取的大筆資金,打造一座3層樓、擁有極複雜的走道和房間的「城堡」,一般人進入屋內必定會迷失方向,只有賀姆斯一人知道建築的完整構造。旅館開幕後,招募了許多女性工作人員,但很奇怪的是,賀姆斯要求這些應聘的女性,同意將工作人身保險的受益人登記為他本人。事後證實,這群女性幾乎都成為他手下的亡魂。

No, Chicago serial killer H.H. Holmes didn't get away with murder, tests after exhumation confirm https://t.co/eahCM8lIJJ pic.twitter.com/f7XyACV1OH — Chicago Tribune (@chicagotribune) 2017年9月1日

1895年美國當地報紙刊登的賀姆斯照片。(圖/維基百科)

利用拐騙、利誘、脅迫的手段,讓愈來愈多女性入住旅館或成為他的枕邊人,當利用完畢後,賀姆斯即會使用「城堡」內的金庫、內部通道、地下室和密封的木箱,殺害這些女性。更慘忍的事情是,他不僅因此獲得保險金賠償,還利用這些受害人的遺體,將骨架、器官等賣給週邊醫學院或黑市二次牟利。由於數量愈來愈多,讓保險公司起了疑心,曾向警方施壓對他調查。

最終在博覽會結束後,賀姆斯離開芝加哥,在1894年底遭逮捕、隔年10月遭以殺人罪判處死刑,在警方的搜索下,能確認的受害者約在20至100人之間,若將此時期同區內失蹤人口算入,恐怕超過200人之多。賀姆斯最後在1896年5月7日,於費城被處以絞刑處死,讓這名惡名昭彰的連環殺手終於伏法。而他的故事也被著名小說家艾瑞克.拉森(Erik Larson),於2003年改編成小說《白城魔鬼:奇蹟與謀殺交織的博覽會》(The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America)。

(中時電子報)