擴編首日王維中返大聯盟 林子偉今有希望

大聯盟25人名單9月起擴編至40人，我旅美投手王維中首日就接到釀酒人球團通知，重返大聯盟；多家美國媒體也透露，本季在紅襪表現精采的林子偉，今日也有機會回到大聯盟，在基襪大戰中對決日籍強投田中將大。

王維中2014年因規則5選秀，從新人聯盟直升大聯盟，成為史上第一人，轟動一時。回到小聯盟後，王在7月份短暫回到大聯盟，這次再透過擴編回來。昨日釀酒人先發投手尼爾森（Jimmy Nelson）主投7局無失分，球隊以1比0險勝國民，王維中沒有上場。

釀酒人隊目前在國聯中區排名第二，與去年冠軍小熊隊有3.5場勝差，透過外卡進入季後賽的難度更高，球隊只剩1個月衝刺，每場比賽都是關鍵，預料王維中可能在強度較低局面，才有機會登板。

林子偉本季從2A跳上大聯盟，出賽19場留下14支安打、2分打點，打擊率0.280的成績，上壘率高達0.379相當亮眼。儘管紅襪40人名單第一波擴編沒有林子偉的名字，但許多美國媒體已指出，紅襪很可能在今天將他召回大聯盟。

目前紅襪、洋基正進行4場系列戰，紅襪希望一鼓作氣甩開與洋基的勝差，安坐美聯東區龍頭，調上林子偉可讓紅襪內野調度更加靈活。

(中時)