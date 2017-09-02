詩、畫勾勒心情與地景 投縣文化局邀詩人暢談寫作

南投縣文化局舉辦「在地人與外地人筆下的南投」文學展，邀請詩人與民眾對話。（廖志晃攝）

文字、圖畫勾勒的場景，總是引人入勝，讓人重新省視家鄉環境，更吸引外地遊客一探究竟！南投縣文化局邀請詩人林廣、陳秀枝（袖子），暢談觀照南投的寫作過程，記錄當下的感動，動手寫就對了！

南投縣文化局2日在文學家資料館，推出「側寫．南投偏光的交集─在地人與外地人筆下的南投」文學展，邀請出身竹山的林廣，及從彰化嫁到南投的陳秀枝，暢談地誌詩寫作。

陳秀枝表示，她在彰化成長，過去筆下寫過的大肚溪不知凡幾，充滿青春歲月的印記，而長長的溪畔堤防，在她心中更有如西湖的蘇堤；嫁到南投後，九九峰、清境農場、溪頭、日月潭，甚至南投意麵，都成為詩畫中的主題！正好印證從外地到家鄉的遷徙，以及心境的移轉。

林廣表示，小時候，阿公帶他到全國最長的雙冬吊橋遊玩，至今，火紅的吊橋聯結阿公的意象；照鏡山則是他和阿爸情感重疊交錯的焦點，那是永恆的嚮往和渴望！

林廣說，家鄉南投的景觀，包括太極峽谷、天梯等，都是筆下無窮無盡的題材，走進場景，就會產生情感的共鳴，再搜尋背景資料，就能兼顧細節，要記錄心、眼所見的地誌，寫就對了！

文化局副局長張怡芬表示，不論是否出身南投，只要願意付出，「故鄉情」就會緣繫一生；此次文學展以本地、外地人觀點，以及新移民的第3方觀點，匯集繽紛多元的南投印象，歡迎參觀。

(中時)