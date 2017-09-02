鬼月禁忌多 「穿錯衣」小心引來好兄弟？
農曆七月又稱鬼月，有不少傳說讓人心驚驚，網路上流傳幾段詭異的照片跟影片引發熱烈討論，到底如何才能平安度過鬼月，不只生活上一些禁忌要注意，最重要的還有別穿錯衣服！
在鬼月期間，很多民眾都特別喜歡傳些恐怖訊息嚇朋友，像是這張服裝店照片就像高掛著一整排小孩。網路上也流傳一段影片，櫥窗裡的模特兒居然會轉頭，嚇壞不少人，命理師特別提醒，在鬼月裡正確地選擇服裝，確實有助防止鬼魂接近。
命理師表示，像是黑色或太暗黑的衣服會讓靈界朋友以為是同類，容易招引他們接近、紅色容易引起好兄弟誤會，以為有攻擊性而想反制，還有避免穿流行的前衛破衣褲。農曆七月不妨多穿亮色、暖色系服裝，像是黃色，綠色和藍色，都是能夠護身又讓好兄弟不靠近的選擇。
(中天)
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