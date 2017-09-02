要健康就要動！ 涂醒哲籲長輩勿當宅男宅女
嘉義市政府為讓長者踏出戶外，今年向衛福部申請高齡志工推動計畫，2日於市府舉行第一場高齡志工基礎訓練，嘉義市長涂醒哲今出席呼籲長輩，拒當宅男宅女，應活到老動到老。
嘉市府兒少及婦女福利科長莊彩鴦表示，據統計嘉市老年人口比例已來到14%，雖未比嘉縣嚴重，但也正式宣告逐漸步入高齡化社會。嘉義市目前共有10101位志工，其中65歲以上志工有2951人，占29.2%，今共招募110志工，近半數志工的年齡也落在65歲以上。
現年67歲的嘉義市幸福樂齡教育推展協會理事長蔡玉碧表示，自退休後，參與志工近十年，常服務比自己還要高齡的對象，彷彿看到十年後的自己，有時慶幸自己還能蹦蹦跳跳，對比服務對象，常警惕自己與志工，要活就要動，自己能照顧自己，就是最好的生活。
「當志工就是最佳良藥。」涂醒哲說，要健康就要動，踏出家門與大家一起互動，就是當志工的樂趣，且老人家最怕孤獨，只到動起來，提高其歸屬感及實現自我價值達到「老有所用」
(中時)
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