被問「做愛來真的？」三級片女星嗆爆網友

46歲顏仟汶外型保養得宜。(取自顏仟汶微博)

顏仟汶開嗆白目網友。(取自顏仟汶微博)

香港女星顏仟汶演出《現代應召女郎》、《生人勿近之邪花 》等大量三級片，是香港知名豔星，現在積極進攻大陸市場的她，今日卻被網友白目提問「妳以前拍三級片的時候做愛是不是真的」，讓她反嗆對方問點有建設性的問題。

顏仟汶近日為新片《火魔高跟鞋》在微博宣傳，卻遇網友白目提問「妳以前拍三級片的時候做愛是不是真的」，她一開始還好聲好氣的回應對方：「那我問你，中槍要死的，是真的死嗎？」未料該網友又問「那你脫衣服至少是真的對嗎？」，令顏千汶受不了開嗆：「用腦袋想想，再問一下有建設性的問題吧，謝謝。」

其實顏仟汶當年是逼不得已答應拍三級片，當時她因父親罹患食道癌，又遇王晶、李兆基找她演出，為籌措父親醫藥費而點頭下海。不過她也坦言若時光能倒流，她會用心讀好書，不會踏入演藝圈。

(中時電子報)