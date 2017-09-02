張志軍籲台商培育新力量 盡社會責任服務兩岸大局

大陸國台辦主任張志軍1日出席在山東濰坊舉辦的「魯台會」，他在開幕致詞時除重申九二共識、反對台獨，特別建議台商，要在創新發展和產業變革中搶佔先機，注重合作創新，同時也要培育新力量，多創造機會和舞台，鼓勵台青投身兩岸經濟交流，他更提醒台商要服務兩岸關係大局，承擔應盡的「社會責任」，以實際行動表明立場態度。

第23屆魯台經貿洽談會1日在山東濰坊開幕，張志軍出席致詞，據「中國台灣網」發布的致詞全文，張志軍在會上就新形勢的兩岸經濟交流，表示要把握大陸發展態勢，堅定合作信心，他引用大陸經濟發展數據強調，大陸將為全世界提供更廣闊的市場、更廣泛的合作機會，也必將推動兩岸經濟交流合作拓展新領域，希望廣大台灣同胞能搭上大陸發展的快車。

張志軍指出，大陸推動經濟發展的動力，從主要依靠生產要素投入，向創新驅動轉變，他建議台商應注重合作創新，抓住機遇，在創新發展和產業變革中搶佔先機，共同提高兩岸產業競爭力和中華民族經濟的實力；他還表達希望台灣工商界朋友「多想些辦法，多創造些條件，多提供些機會和舞台」，鼓勵台灣青年投身兩岸經濟交流合作。

張志軍還強調，台商應「善盡社會責任，服務兩岸關係大局」，要勇於承擔應盡的社會責任，以實際行動表明立場和態度。他說，這不僅是為了兩岸經濟交流合作，更事關共同的未來，事關中華民族偉大復興，「希望台灣工商界朋友擔起重任，敢為人先，積極作為，與我們一道，為維護兩岸關係和平發展和增進同胞福祉親情凝心聚力，作出新的貢獻」。

對於兩岸政治僵局，張志軍重申，大陸對台大政方針明確、一貫，將繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，堅決維護國家主權與領土完整。同時也將持續推進兩岸民間交流合作，不斷深化兩岸經濟社會融合發展，「我們鼓勵和支援兩岸經濟交流合作的態度沒有改變」。

魯台會已經連續舉辦了23屆，張志軍在會上也對此讚揚，認為其創造了紀錄，是兩岸關係和平發展的縮影和寫照。

(旺報)