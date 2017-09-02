郭婞淳搭夜車回台東 民眾捕獲野生「神臂女超人」

前立委賴坤成陪郭婞淳搭大夜車回台東，車上拍下婞淳蒙頭大睡的模樣。（賴坤成提供）

堅持回鄉與台東鄉親分享榮耀的「神臂女超人」郭婞淳，昨天晚上要從台北回台東，卻買不到火車票，在前立委賴坤成協助下，搭夜車於今天清晨才回到台東，夜車上累到蒙頭大睡。她坦承賽後都沒好好休息，身心靈俱疲。網友則大嘆，即便是台灣之光，返鄉的路也是如此困難！

郭婞淳昨晚從台中搭高鐵到台北，一度因為買不到回台東的車票，家人勸她不要回來，但是婞淳非常堅持，後來透過前立委賴坤成設法，買到晚上11時的莒光號；賴坤成也陪著「台東之光」搭夜車，車上拍下「鄰座女孩」累得蒙頭大睡的模樣，貼上臉書，網友紛紛猜測這女孩是誰，也有人猜中就是郭婞淳。

郭婞淳回到台東已經是今天清晨6:02，回家梳洗後，就到體育場跟鄉親見面，代表運動員宣誓後，又趕回左營訓練中心。她在接受媒體訪問時坦言，比完賽到現在，一直沒能好好休息，身心靈都有點疲勞，但是能藉由這個機會回家，真的很開心。

徐姓網友有感而發地表示，買不到火車票，長期以來困擾台東鄉親，即便是台灣之光返鄉的路也是如此困難，而且在這樣的情況下，她堅持坐一夜的火車，為的就是要回家鄉，幫忙推廣原住民文化，同時也跟鄉親分享她的榮耀。

(中時)