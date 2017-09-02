惱人小花蔓澤蘭成搖錢樹 收購價每公斤5元

嘉義林區管理處宣布本月起已展開收購小花蔓澤蘭，今林管處號召民眾一起來石硦林場拔綠癌、維護生態環境。（高錦如攝）

不討喜的小花蔓澤蘭，經加工後可成製成小黑蚊防治液、手工皂，創造新價值。（高錦如攝）

為趕在小花蔓澤蘭大量繁衍時，嘉義林區管理處本月起已展開收購活動，收購價每公斤5元，並加工製成小黑蚊防治液、手工皂，嘉義縣副縣長吳芳銘今出席讚綠癌創造無限新價值。

小花蔓澤蘭為中南美洲的外來入侵種，威脅本土植物，工研院研究員黃盈賓指出，其種子隨風飛飄散後，每一個根節都能長出新根，目前唯一的對抗辦法，就是趕在10月中旬至11月開花季前，將整株連根拔除。

有鑑於此，林管處宣布自本月初起至10月31日展開收購小花蔓澤蘭，並以每公斤5元價格收購，號召民眾一起來維護生態環境、順便賺外快，現場也近百位參與民眾到場共襄盛舉。

另外，現場石硦社區發展協會也發揮創意，將小花蔓澤蘭變成植物染，供民眾手作獨一無二的植物染方巾，讓嘉義縣副縣長吳芳銘也讚有著「綠癌」號稱的小花蔓澤蘭變身成綠色資產，點亮新價值。

(中時)