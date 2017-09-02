北韓儲備100萬噸石油 以防國際社會追加制裁
據南韓國際廣播電台2日報導，北韓為防備國際社會採取追加制裁措施，已於今年4月做出儲備100萬噸石油的決定。
據報導，日本《東京新聞》2日援引一位北韓相關人士的話說，上述決定是由北韓領導人金正恩在國務委員會會議上做出，而在這一決定付諸實行後，北韓首都平壤一些加油站因石油供給不足而暫時關門，導致汽油價格暴漲。
另據報導，北韓突然取消原定9月23日至24日舉行的2017元山國際親善航空慶典，這是由於聯合國安理會通過新的制裁決議，全面禁止向北韓出口航空燃料，北韓為節省燃料而不得不採取取消慶典的措施。
北韓每年原油和石油進口量為150萬到200萬噸，其中90％以上由中國大陸進口。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。