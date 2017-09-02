北韓儲備100萬噸石油 以防國際社會追加制裁

據南韓國際廣播電台2日報導，北韓為防備國際社會採取追加制裁措施，已於今年4月做出儲備100萬噸石油的決定。

據報導，日本《東京新聞》2日援引一位北韓相關人士的話說，上述決定是由北韓領導人金正恩在國務委員會會議上做出，而在這一決定付諸實行後，北韓首都平壤一些加油站因石油供給不足而暫時關門，導致汽油價格暴漲。

另據報導，北韓突然取消原定9月23日至24日舉行的2017元山國際親善航空慶典，這是由於聯合國安理會通過新的制裁決議，全面禁止向北韓出口航空燃料，北韓為節省燃料而不得不採取取消慶典的措施。

北韓每年原油和石油進口量為150萬到200萬噸，其中90％以上由中國大陸進口。

(中時)