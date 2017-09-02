布袋戲出擊　教你認識胃腸道基質瘤

嘉義長庚今舉辦衛教活動，透過阿忠布袋戲來說明胃腸道基質瘤的情形。（嘉義長庚提供）

嘉義長庚今舉辦衛教活動，透過阿忠布袋戲來說明胃腸道基質瘤的情形。（嘉義長庚提供）

長期腸胃不適、吃點東西就胃脹想吐，當心罹患「胃腸道基質瘤」。統計顯示，國內每年新增約300例胃腸道基質瘤患者，發生率雖不高，但若未及早處理，幾乎都會惡化、轉移成惡性腫瘤。醫師提醒，該疾病過去死亡率高，一旦復發或轉移，患者多在2~3年內死亡，現只要透過手術和藥物治療，8成復發或轉移患者能獲得有效腫瘤控制。

為讓民眾更了解胃腸道基質瘤這個疾病，嘉義產業創新研發中心今日上演了一場精彩的布袋戲說衛教，由知名的阿忠布袋戲阿忠本人擔綱演出，透過劇情，讓外界了解到胃腸道基質瘤必須遵守「一不二要」：開刀後，每三個月要定期回診，不擅自換藥、不自行停藥。

胃腸道基質瘤是雖佔所有胃腸道癌症不到1％，但卻是胃腸道最常見的惡性間質腫瘤，好發於50~70歲，目前雖可以透過手術或標靶藥物治療，但很多患者術後沒定期回診追蹤，甚至擅自停藥，導致腫瘤再度復發。

聖馬爾定醫院血液腫瘤科暨癌症防治中心主任蕭士銓說，沒有所謂的「良性胃腸道基質瘤」，也就所有的胃腸道基質瘤，都可能轉變成惡性腫瘤，所以就算患者完全切除腫瘤，仍應每3~6個月回診檢查，追蹤腫瘤是否復發或轉移；他補充，患者在吃標靶藥物時，若出現副作用，也應和醫師討論，尋找合適的方法來緩解不適，而非自行決定停藥或減少藥量，否則會影響療效。

嘉義長庚醫院血液腫瘤科主任呂長賢指出，不同於發生在上皮細胞的胃癌，胃腸道基質瘤是發生在第二層的平滑肌 ，由於不會出現糞便潛血反應，也沒有特殊的癌症指標可以檢測，所以較不容易被發現，所以一旦出現反覆腸胃不適，如腹痛、噁心嘔吐、易飽足感、體重減輕、甚至於腸胃道出血或阻塞等症狀，便應儘早到醫院接受詳細檢查；若真的罹病，只要及早治療、術後定期追蹤，仍可重拾健康人生。

(中時)