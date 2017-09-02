德州水災機場關閉 休士頓24名世大運選手滯留台灣

龜山警送壽山茶、警察領帶夾給滯留台灣的休士頓大學選手。(蔡依珍翻攝)

龜山警送壽山茶、警察領帶夾給滯留台灣的休士頓大學選手。(蔡依珍翻攝)

龜山警送壽山茶、警察領帶夾給滯留台灣的休士頓大學選手。(蔡依珍翻攝)

龜山警送壽山茶、警察領帶夾給滯留台灣的休士頓大學選手。(蔡依珍翻攝)

龜山警送壽山茶、警察領帶夾給滯留台灣的休士頓大學選手。(蔡依珍翻攝)

美國德州休士頓大學的24名美國選手，來台參加世大運，但因休士頓受水災之苦、機場關閉，暫延至3日晚間回國，但選手村今就開始關閉，在體育大學居中協助下，轉住學生宿舍暫住。轄區龜山警分局在宿舍週邊派駐外事警官負責擔任聯絡服務人員就近協助選手，分局長蔡鴻義特別準備龜山農會壽山茶、警察領帶夾當伴手禮，希望讓選手們感受到台灣警察熱情的服務及滿滿的人情味。

(中時)