中職「雙胞胎」陳重羽、陳重廷 首場先發均敲首安
打完世大運同時加入統一獅的中華職棒第1對「雙胞胎」兄弟陳重羽與陳重廷，默契十足都在職棒生涯首場先發出賽，擊出第1支安打。
弟弟陳重廷昨擔任先發第1棒守三壘，雖4打數挨3K，但另1打數敲出職棒生涯首安。
哥哥陳重羽昨8上出場守備，下半局第1次打擊被三振，今對中信兄弟之戰因對方派左投銳力掛帥，加上中外野手羅國龍下2軍，獅隊蔗總黃甘霖看陳重羽外野守備範圍大，就排他擔任先發開路先鋒，守中外野。
結果陳重羽首局首打席，就敲出中外野前落地一壘安打，與弟弟陳重廷雙雙在職棒生涯首場先發出賽敲出首安。
(中時電子報)
關鍵字：職棒
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