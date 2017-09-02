旺旺冰品20周年 凍痴新品領風騷
旺旺集團投入冰品研發今年邁入20周年，2日在浙江寧波的食品展上，推出最新冰品「凍痴」，其採用全球首創的常溫保冰特性，並與知名廠商利樂合作，採無菌包裝。新品在展場中多次引起圍觀。旺旺集團副總裁廖清圳表示，此次在可常溫運輸保存及包裝方面，都是大突破，希望可以引領冰品的風騷。
「旺旺冰品20周年經銷商會議暨凍痴產品上市發布會」2日在寧波登場，並發布最新冰品「凍痴」，據介紹，這是在原有冰品生產經驗和技術基礎上，引進全新生產線，繼續保持常溫保存特色所打造而成，共有香草、巧克力、椰奶、榴槤四種口味，每種口味並設計相應的卡通形象包裝。
至於「凍痴」的產品命名，據介紹，其創意源自音樂節奏「凍次打次」，包裝採用利樂6層無菌包裝，配合易撕口設計，讓食用更方便；冰品食材使用的進口乳源，蛋白含量媲美牛奶，達2.7%到3.2%。
旺旺集團副總裁廖清圳表示，隨著大陸經濟發展，消費者的消費理念和市場對產品的需求，也都在升級，旺旺把握機會，此次研發首款無菌包裝冰淇淋「凍痴」，就是為了滿足更年輕消費者，對健康、時尚、美味的同步追求。
廖清圳說，此次產品最大特色，是相較一般冰淇淋需要冷凍車，「凍痴」可以常溫運輸，在保存方面很方便，是一大突破，同時採用無菌包裝，他認為應該打破夏天才吃冰的觀念，有信心在三年後讓冬天的冰品業績成長，「希望在這方面能夠引領風騷」。
「中國冰淇淋冷食展」1日在寧波開幕後，旺旺集團攤位上人潮絡繹不絕，一名抱著孫子的大陸民眾表示，「要讓孩子吃冰棍，旺旺的東西還是比較可以、比較放心的」，2日旺旺展場特別安排「凍痴樂團」現場表演，吸引民眾圍觀，維安人員還多次要求群眾不要佔據走道妨礙通行。
今年適逢旺旺研發冰品20周年，旺旺集團冰品營業部特助鍾巍表示，「天道酬勤、地道酬善、商道酬信、業道酬精」這十六字，總結詮釋了旺旺冰品的20年發展。
(旺報)
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