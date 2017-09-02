台東家扶發放助學金，女大生表示感激

台東家扶中心募到所需700萬元助學金，今天舉辦「獎助學金頒發暨分享茶會」，感謝社會大眾支持。（莊哲權攝）

為了幫助清寒學子就學，台東家扶中心在開學夕終於募到700萬元助學金，可以如期發放給縣內2000名國小到大學的受助學生，家扶中心今天舉辦「獎助學金頒發暨分享茶會」，玄奘大學應用心理系學生林君憶說，因為家境清寒，高一時學費繳不出，幸好有家扶，幫助她順利上大學。

林君憶說，家裡經濟僅靠母親打零工支撐，高一學費到了學期末還繳不出來，讓她原本高中畢業就想投入職場，後來因為母親進入台東家扶的輔導課程，學費才得以如期繳交，並如願就讀心理系，也愛上心理系，更獲大學老師認可，願意指導專題論文，甚至是碩士論文，將來希望當諮商心理師。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，目前中心服務1675戶弱勢家庭3000名兒少，為了幫其中2000位國小到大學的孩子籌募元助學金，平時即透過每個月第3個星期六創義市集舉辦助學義賣活動，在社工、志工及受扶助孩子的努力之下，開學前夕終於募到了整個助學計畫所需之700萬元，為弱勢孩子的生命開啟希望之門。

(中時)