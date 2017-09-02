南市社會局辦青春街舞競賽 10隊飆舞技
台南市政府社會局運用公益彩券盈餘基金經費，推出「SHOW青春」為主題的青少年系列活動，今天在台南文化創意產業園區辦理「熱舞青春街舞競賽」活動，除了10支參賽隊伍外，現場各學校、民間團體及弱勢兒少社區關懷據點服務的青少年也齊聚一堂，共同飆舞技同樂。
社會局指出，台南市截至今年7月底，全市18歲以下的兒童及青少年為31萬8743人，佔全市人口比例 16.9%。為提倡兒少休閒權，社會局鼓勵兒少多參與社區活動，此次透過熱舞青春街舞競賽活動，希望讓兒少可以盡力SHOW出屬於自己的青春，並使家長了解青少年對於休閒之想法及需求，提升青少年本身與社會大眾對青少年文化休閒權益的重視。
此次參與競賽的OVER THE TOP街舞團團員張晨凱說，練習街舞已有3年的時間，自從6月開始決定參與此次競賽，團員們就開始認真練舞，一有時間就聚在一起練習及討論，過程中不但舞蹈動作更紮實，成員們的感情及默契也越來越好，該團隊也在今日的比賽中拿到「第一名」的好成績。
本次共有10隊參賽隊伍，其中來自光華高中的光華107級團隊得到第二名，各校聯合組成的STRAFING團隊得到第三名，來自社團法人台灣橄欖園關懷協會的夢幻女孩舞蹈團則得到最佳人氣獎的佳績。
(中時)
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