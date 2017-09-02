慶祝九三 機場軍樂飄揚
軍人節前夕機場軍樂聲飄揚！慶祝九三軍人節，國防大學理工學院軍樂隊下午前往桃園機場第二航廈，舉辦「疾風快閃」活動，整齊畫一的隊形和雄壯的軍樂演奏讓往來旅客留下深刻印象。
活動開始時，校旗隊伴隨著行進鼓點邁開一致的步伐進場，接著軍樂隊以台灣民謠「望春風」及「農村曲」做為開場，隨後並以震撼的聲勢演奏軍歌，期間不斷地變化各種隊形，展現平日精實苦練的成果。雖然表演時間只有短短十幾分鐘，但精彩的演出已經吸引國內外旅客爭相拍照，並得到大家如雷的掌聲，活動結束後更有不少旅客紛紛上前要求合影留念。
理工學院院長荊元宇少將表示，由於理工學院是培育國軍技勤幹部及科研人才的搖籃，不僅重視學生在課業方面的表現，更要注重藝術與人格教育的養成，塑造允文允武的領導特質。目前理工學院約500位學生中，就有90多名參加軍樂隊，顯見學生熱衷課外活動的風氣。荊元宇也說，藉由在機場舉辦快閃活動，除了讓大家感受軍校生的活潑與朝氣，同時也期待激發國人支持國軍的熱情。
(中時)
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