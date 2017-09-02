建築旅行家走訪尋找全球50家極上之宿

磐鈺建設總經理沈瑞興（左）與建築旅行家黃宏輝強調，綠色建築是設計的前瞻趨勢。（盧金足攝）

建築師黃宏輝30年來收集全球投宿經驗，被稱為「建築旅行家」。（盧金足攝）

一般人旅行是欣賞風景，但建築師黃宏輝卻是欣賞投宿旅館、酒店、飯店的建築美學，30年來不接受公關請託，走訪全球各地，以他實際投宿經驗觀察分析，寫出心目中最值得體驗的50家極上之宿，也為世界級旅館重新定義。

磐鈺建設舉辦生活美學分享會，有「建築旅行家」頭銜的黃宏輝主講「尋訪全球之最」，有如打開一本世界旅館史，用建築師專業眼光和獨特觀點，出版《世界極上之宿》、《極上之味》、《極上之湯》等系列旅行建築書籍。

「每出一本書，就賠了數百萬，因為旅費太貴了！」黃宏輝從日本百年溫泉，到中國上海600年前古宅重新搭建改造的旅館，還遠赴義大利、威尼斯、荷蘭等國家，他說，看到經典級的投宿旅館，「真的讓人興奮、沸騰！」

黃宏輝也提出他的私房心得，訂房時寧願加碼價錢，都要爭取住在邊間，不管是現代建築或是百年歷史的旅館，建築師設計時都會在邊間著墨一些人文細節，令他印象深刻的是，住在一間教堂改建的旅館，外觀完全保留，只設一扇時尚大門，教堂的寧靜氛圍，讓旅人彷彿受到神的祝福。

磐鈺建設總經理沈瑞興表示，「磐鈺雲華」是台灣前瞻的綠色建築，由全球知名新加坡WOHA建築事務所設計，黃宏輝將WOHA兩件令人驚豔的飯店作品「印尼峇里島Alila 渡假酒店」、「新加坡Parkroyal on pickering飯店」納入世界極上之宿50個名單之中，成為分享會美麗因緣。

「磐鈺雲華」曾榮獲有台灣建築界奧斯卡獎之稱的「2016國家卓越建設獎」，拿下「最佳規畫設計類商用建築類卓越獎」大獎，獲獎的核心價值即是「傳遞真善美的力量與土地的價值，整體呈現建築美學的最高意境」。

(中時)