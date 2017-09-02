重要性越來越強？西武吳念庭生涯首扛1棒
吳念庭自被西武拉上一軍後，棒次一路上調，重要性有越來越強的趨勢，今(2日)西武獅對戰歐力士一役，吳念庭更生涯首扛1棒開路先鋒，他3打數敲1支二壘打，還貢獻1分打點，表現不俗，但西武受制歐力士菜鳥山岡泰輔等4投封鎖，整場僅打6安得2分，終場2比4吞下敗戰。
由於源田壯亮卡住游擊區，吳念庭今年等了大半季，8月25日才被拉上一軍。他上來前2場或許還在適應，4打數沒安打，不過隨後調整回來，連同昨役連4場有安打，打擊率竄升到3成33，棒次也從9棒一路升到昨役的6棒。他今天更是扛起1棒三壘手重任，頗有越來越被信任之勢。
面對歐力士菜鳥山岡泰輔，西武攻勢受阻，僅在2上1出局一三壘有人時，靠栗山巧中外野安打得1分。但連同這1安，山岡前5局也只讓西武揮出4安，其中包括吳念庭於3上貢獻的左外野二壘打，自2上之後沒再失掉分數。
反觀歐力士讓西武先發多和田真三郎投得辛苦，前2局敲5安得3分；隨後多和田苦撐到5下，先挨西野真弘二壘打，接著雖連抓2出局，但隨後又連送2保送擠成滿壘，用97球撐4.2局就退場。比賽後段，歐力士6下靠捕手伊藤光陽春炮再添1分，西武則於7上靠2支安打，以及吳念庭高飛犧牲打追回1分。
然而西武攻勢也到此為止，第8、第9局未能再發動攻勢，只能以輸球收場，中斷3連勝。不過值得一提是，吳念庭維持打擊手感，連5場有安打演出，連2場進帳打點，且棒次能提升到重要性更強的1棒，似乎也傳達教練對他信任提升的訊息，對他站穩一軍是一大利多。
(中時電子報)
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