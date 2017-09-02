台媒參訪大陸全運會 易建聯現身

中國全運會的媒體村餐廳相當明亮寬敞。(黃邱倫攝)

易建聯領軍的廣東隊今年尋求3連霸。(黃邱倫攝)

由中華奧會與中華民國體育記者協會組成的觀摩團1日晚間抵達中國天津，展開第13屆全運會參訪行程，2日先後走訪了新聞中心、媒體村與欣賞了廣東男籃和北京隊的比賽。

天津在119.19平方公里市區的47座場館舉辦這次4年一屆全運會，可說是用盡心力。

媒體村更設置在市中心，2014年底開始建蓋，2017年完工，目前皆已銷售一空，每戶180平方米（約60坪），每平方米5萬人民幣，在天津算是高紀住宅區，主辦單位用如此高規格的方式迎接全國各地來採訪的媒體。

觀摩團長蔡家福接受中國媒體訪問。(黃邱倫攝)

中國全運會吉祥物。(黃邱倫攝)

此次觀摩團團長、前新北市副市長蔡家福在接受當地媒體採訪時表示，台北市剛辦完世界大學運動會，同樣有新聞中心和選手村，唯一可惜的就是少了媒體村。

下午4點來到東麗體育館，剛好是尋求3連霸的廣東隊首戰北京隊，廣東隊陣中擁有前NBA球員易建聯、周鵬與任駿飛等國手，北京隊則以朱彥西坐鎮，或許雙方都是第1場比賽，所以手腳沒打開，熱鬧有餘但精彩程度不足。

(中時電子報)