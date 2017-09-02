人工拔除小花蔓澤蘭 1公斤5元收購

林務局新竹林區管理處與苗栗縣府農業處合作，2日在三義西湖渡假村舉辦「蔓蔓來快快除」清除小花蔓澤蘭親子體驗活動，號召500名志工在園區內人工拔除小花蔓澤蘭，同時也預告林管處自即日起至10月底止，進入小花蔓澤蘭的收購季，民眾可以自行砍除後用黑色塑膠袋裝好，林管處分別在竹東、大湖工作站以1公斤5元進行收購，還可兌換防蚊醋液。

小花蔓澤蘭有樹癌之稱，他是多年生草本植物，喜歡溫暖陽光，因此會攀附在樹頭，造成植株無法照射陽光而死亡，小花蔓澤蘭繁殖能力強，平均一平方公尺有17萬粒種子，同時可行有性及無性繁殖，經過防治除草，目前全台蔓延面積從5萬多公頃降到8000公頃，林務局今年首次將防治範圍延伸到私人領地，希望將小花蔓澤蘭徹底根除。

新竹林管處長林澔貞表示，這次活動有別以往，特地選在西湖渡假村舉辦，並號召金百利克拉克公司企業志工及新竹林管處員工與眷屬共同前往西湖渡假村周邊山林除蔓，為的就是要喚起私有林注重小花蔓澤蘭蔓延問題。

(中時)