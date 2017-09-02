山西省政府摘牌遷址 古建築變晉商博物館

大陸山西省政府2日摘牌遷址，原所在地督軍府舊址摘牌遷址，山西省人民政府於1949年9月1日在這裡掛牌，歷時已68年，遷址後，原處將規劃建成晉商博物館。

山西省人民政府2日傍晚發出公告：經國務院批准，山西省人民政府機關由太原市杏花嶺區府東街101號遷移至太原市小店區省府街3號（郵政編碼：030006），自即日起正式在新址辦公，遷址後原辦公電話不變。

央視新聞客戶端報導，山西省政府舊址建於北宋初期，千餘年來，一直是山西的政治中心。北宋大將潘美曾在此紮營做帥府；之後金、元、明、清均為山西決策者的府邸；辛亥革命後為閻錫山的督軍府、山西省政府、太原綏靖公署；抗戰初為第二戰區長官司令部。太原淪陷後為日偽山西省行政公署所在地。日本投降後，再度為閻錫山府署。1949年4月24日太原解放，同年9月1日山西省人民政府在此正式成立，至今一直為省人民政府駐地。

大院目前的建築是中共建政後，人民政府在民國和日偽統治時期建築佈局的基礎上改建和擴建而成，1986年定為省級重點文物保護單位。報導指出，遷址之後，這裡將計劃建成晉商博物館。

(旺報)