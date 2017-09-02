中高齡就業歧視 新北勞工局四面向解決

新北市勞工局推出中高齡就業議題公民審議計畫，蒐集中高齡求職者心聲與建議，勞工局長謝政達2日接下報告書，並親自回應與提出解決方式。（葉德正攝）

中高齡就業歧視普遍存在，新北市勞工局推出中高齡就業議題公民審議計畫，蒐集中高齡求職者心聲與建議，2日勞工局長謝政達親自回應民眾提案強調，將挑選適合中高齡者職場、遊說企業延長勞工服務年資、爭取成立中高齡職場續航中心，並推動中高齡就業法令修法。

新北市就業服務處與台北大學社會系合作，舉辦多場「中高齡就業公民審議」區域會議，歷經2月討論，今政府回應會，20位公民代表一字排開宣讀報告書，由謝政達代表新北市府接受，不少中高齡求職者期望政府能替他們找到解決方式。

謝政達說，勞工局將挑選適合中高齡發揮的職場，擬定就業歧視防制專案計畫，也會積極遊說企業延長屆退勞工服務年資，從目前平均62歲延長到65歲，更會爭取成立「中高齡職場續航中心」，透過現有職務再設計，提供改善工作流程，協助企業進用中高齡。

至於制定中高齡就業法，謝政達允諾將透過全國勞政主管會報反映，也會將民間的書面建議提供勞動部，作為修法參考。

(中時)