鄺美雲支持國歌法通過：要尊重自己是個中國人
大陸全國人大常委會昨(1日)正式通過《國歌法》，將於下月1日施行，法規中強調對國歌應有的尊重與保護，包括不可竄改歌詞、曲譜，或以歪曲、貶損方式唱國歌，並列入中小學教育課程，演唱時眾人應當肅立、舉止莊重，引發討論，對此，2006年起便受任江西省政協的鄺美雲也全力支持，表示應「尊重自己是個中國人，也要為這件事感恩」。
54歲的鄺美雲今年2月因膝蓋退化必須靠輪椅代步，所幸近來恢復狀況良好，人美心善的她，先前曾倡導器官捐贈，也不抗拒生後裸捐。據香港《蘋果日報》報導，她最近受邀拍攝一支愛國短片宣傳國歌法，今影片曝光，鄺美雲在片中強調：「你尊重國家，就是尊重你自己，你不尊重國家，那就是不尊重你自己。」
鄺美雲說道，她知道有的人天生喜歡特立獨行，但每個人都應該了解自己的根本，尊重自己的國歌，感恩自己是個中國人，並反問：「為什麼你要做不尊重的事，或是特別去抗議呢？我不知道這是什麼心態。」
(中時電子報)
關鍵字：鄺美雲
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