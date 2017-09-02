「台灣飛人」陳信安為獅開球 與好友陳鏞基相見歡
統一獅今(2日)「HEROES WITH U力抗英雄陣線」主題日，邀請籃球英雄「台灣飛人」陳信安，擔任賽前開球貴賓，賽前還接受好友陳鏞基投球指導。
陳信安與陳鏞基是相識多年的好友，由於2人久未見面，私下聊了起來，並相約一起打高爾夫球。
陳信安表示，第1次和鏞基認識是在美國的復健中心，那時剛好2人都受傷在做復健，且剛好在同1個復健中心相遇，後便成了好友。
陳信安透露，小時也曾打過棒球，只因自己身高長太快，後來轉打籃球，這是第1次自己站在職棒投手丘開球，對自己今開球表現打60分，希望下次會更好。
陳信安也是許多獅隊球員的偶像，賽前高志綱和郭阜林把握機會與他合照，賽前也由高志綱擔任接球捕手。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。