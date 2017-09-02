「台灣飛人」陳信安為獅開球 與好友陳鏞基相見歡

陳鏞基(左)與籃球球星陳信安，是相識多年的好友。(圖：統一獅球團提供)

統一獅今(2日)「HEROES WITH U力抗英雄陣線」主題日，邀請籃球英雄「台灣飛人」陳信安，擔任賽前開球貴賓，賽前還接受好友陳鏞基投球指導。

陳信安與陳鏞基是相識多年的好友，由於2人久未見面，私下聊了起來，並相約一起打高爾夫球。

陳信安表示，第1次和鏞基認識是在美國的復健中心，那時剛好2人都受傷在做復健，且剛好在同1個復健中心相遇，後便成了好友。

陳信安透露，小時也曾打過棒球，只因自己身高長太快，後來轉打籃球，這是第1次自己站在職棒投手丘開球，對自己今開球表現打60分，希望下次會更好。

陳信安也是許多獅隊球員的偶像，賽前高志綱和郭阜林把握機會與他合照，賽前也由高志綱擔任接球捕手。

(中時電子報)