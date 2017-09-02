《時來運轉》中華男足作客巴林 力拚取得分數

中華男足在巴林備戰5日的亞洲盃資格賽。（李弘斌攝）

又來到這兩周的足球國際比賽日，除了各洲的世界盃資格賽熱戰，中華男足也要在台灣時間9月6日凌晨，於亞洲盃最終輪資格賽作客巴林。面對這個兩度差點打入世足的波斯灣島國，中華隊在客場若能不輸，取得積分就算成功。

巴林王國人口雖然不到150萬人，但有石油之利與銀行、旅遊經濟，人均GDP超過5萬美元，排名世界第13位。男足實力也很強勁，2004年因勇奪亞洲盃殿軍，榮膺國際足總（FIFA）年度最佳進步獎。

在西亞地區，巴林曾在波斯灣盃與阿拉伯國家盃共6度獲得亞軍，2006、2010年兩屆世足資格賽更是他們的代表作，都贏得附加賽拿下亞洲第5名，也可惜最後主客兩回合的洲際附加賽分別敗給千里達、紐西蘭。否則的話，史上人口最少的世足參賽國就是巴林，而不是同樣不到150萬的千里達了。

巴林在本次亞洲盃資格賽的進展並不順利，前一階段被烏茲別克、北韓、菲律賓擠到分組第4，不過來到最終輪資格賽，該國世界排名124仍是E組最高，只是首戰主場竟遭新加坡0比0逼和，次役出征土庫曼才拿出真本事，以2比1勝出。

巴林在這一系列國際賽陷入苦戰，主要是現有打法也屬單調，就靠中後場與兩翼的大腳傳球，由身高超過185公分的鋒線雙箭頭頭槌攻堅，或爭頂做球製造跟進攻勢。比起一些以快速滲透推進、製造防守失位的球隊，巴林這種直來直往的打法，中華隊也許更有機會守得住。

中華隊方面，這次除了「足球貴公子」陳昌源剛當爸爸而告假，陳昭安受傷，其餘主力陣容悉數到位。比較大的考驗是除了旅外與本土陣容一貫的磨合問題，此役多數為剛踢完臺北世大運的成員，因為密集比賽有些疲憊，非世大運的本土國腳則因國內企業甲組聯賽休兵，久未比賽，體能和球感都是挑戰。

中華隊在本次最終輪資格賽最可惜之處，就是首戰土庫曼的整合不佳，造成主場落敗的負擔，幸好次役客場取勝新加坡，能以1分之差緊咬領先的巴林、土庫曼。如果此戰作客巴林能力保不敗，取得分數，後面還有兩場主場比賽，晉級明年24強決賽仍然大有可為，也就是此役的重要之處。

(中時電子報)