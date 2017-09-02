伊拉克一發電廠遭到自殺式攻擊 造成15死
伊拉克警方2日表示，伊拉克北部薩拉赫丁省薩邁拉市的一座發電廠當天遭自殺式攻擊，7名武裝分子持輕型武器犯案，包括兇嫌在內共15人喪生，另有9人受傷。
薩拉赫丁省警方一名消息人士說，安全部隊將所有歹徒擊斃，兩名安全部隊人員和6名發電廠員工也不幸在這起事件中喪生。目前安全部隊目前已完全控制發電廠。
薩邁拉位於伊拉克首都巴格達以北約120公里，2014年被恐怖組織「伊斯蘭國」占領。隔年，伊拉克政府軍收復了包括薩邁拉在內的薩拉赫丁省大部分地區。「伊斯蘭國」餘孽仍在活動，薩省不時會發生恐怖攻擊事件。
(中時)
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